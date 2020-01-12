Катастрофа украинского Boeing: нельзя забывать, кто сделал первый выстрел

Как мир оказался на грани невозможного?

Иран запускает баллистические ракеты по американским авиабазам. Как будто кино, но не кино вовсе. В годовщину начала Исламской революции на американских базах в Ираке звучат взрывы. Показалось, что как когда-то сараевский, багдадский выстрел Трампа дал начало большой войне.

Большая война пока не случилась, но большая трагедия все же произошла. Иранские военные не преднамеренно, по ошибке сбили гражданский самолет с пассажирами на борту. Рейс Тегеран — Киев Международных авиалиний Украины был уничтожен ракетами иранского комплекса ПВО. Лайнер рухнул в 15 километрах к северу от международного аэропорта Тегерана, все 176 человек, что были на борту, погибли.

Властям Ирана потребовалось совсем немного времени, чтобы взять на себя ответственность за катастрофу. Даже удивительно, если вспомнить аналогичные трагедии, США, Советский Союз, Украина по ошибке уничтожали гражданские самолеты.

"Мы просим прощения за эту трагедию. Мы скорбим вместе с семьями этих мучеников. Мы словно потеряли своих собственных родных и любимых. Все это — следствие враждебных и подрывных действий Америки в регионе. Той ночью мы готовились к полномасштабному военному конфликту. В небе летали военные самолеты противника, переброшенные недавно в регион, и вероятность появления в нашем воздушном пространстве истребителя или крылатой ракеты была крайне высока", — заявил Амир Али Гаджизаде, командующий аэрокосмическими силами КСИР.

Тегеран готов выплатит компенсации родственникам жертв катастрофы, большинство погибших — граждане Исламской Республики, передать материалы расследования и черные ящики самолета специалистам Boeing. Иранские власти признали вину полностью, но сделали оговорку, мол это США дали старт эскалации, которая в конечном счете и привела к трагедии. И здесь сложно спорить. Американцы напали на Иран, Трамп отдал приказ убить генерала Корпуса Стражей Исламской Революции, по сути, объявил войну Исламской Республике.

Генерал Сулеймани был не просто известным и популярным в народе военачальником. Он был не просто проводником идей аятоллы Хоменеи. Убитый генерал — долгие годы соавтор проекта влияния Ирана в регионе, архитектор консолидации шиитского мира. Кроме того, Сулеймани — действительно один из самых заметных борцов с террористической группировкой ИГИЛ (запрещено в РФ) в Ираке и Сирии.

Он был национальным героем, но стал знаменем антиамериканских сил в регионе. Прощались с генералом всем шиитским миром, миллионы провожали Сулеймани в последний путь, слушали гневную речь дочери генерала.

"Миллионы видели тихие слезы аятоллы. Хоменеи оплакивал убитого Трампом генерала как сына. Тут наверняка и личное, и государственное. Верховный лидер Исламской Республики остался без самого понимающего последователя", — отметила Зейнаб Сулеймани.

После такого прощания с убитым казалось, что Иран выберет самый жесткий ответ на убийство фактически третьего лица государства. Риторика так и вообще не сулила ничего хорошего.

За голову Трампа объявили награду в 80 миллионов долларов. Глава внешнеполитического ведомства республики Зариф ежедневно в Twitter, наверное, чтобы американский лидер точно прочитал, спокойно угрожал Вашингтону.

Угрожали и в Белом доме. Президент США даже пообещал уничтожить объекты культурного наследия в Исламской Республике. При этом Пентагон перебрасывал дополнительные силы в регион, а эксперты уже гадали, сколько Иран сможет продержаться. В Иране же спокойно просчитывали. Ответ Тегерана оказался не под стать риторике.

Баллистические ракеты поразили американские базы точно. Военные США не увидели пусков. Аэрокосмические силы КСИР уничтожили второстепенные постройки. Но удар по американским объектам произошел впервые, наверное, со времен Вьетнама. Иранцы дали понять, что умеют стрелять, стрелять точно и в следующий раз целью могут быть, например, казармы с личным составом.

Репортаж телеканала СNN. Корреспондент находится на базе Аль-Асад. Эти кадры лучше всего иллюстрируют иранскую сдержанность. Ограничились пощечиной.

Эта часовая война могла бы стать примером того, как можно бряцать оружием и не убивать, но не вышло. Катастрофа украинского Boeing — прямое следствие эскалации, и, не снимая ответственности с Ирана, нельзя забывать, кто сделал первый выстрел. В Вашингтоне наверняка попытаются воспользоваться иранской честностью. Не сможет администрация Трампа упустить такой шанс еще больше демонизировать Иран.