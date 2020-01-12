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12 января 202022:40 Алексей Михалев

Красноярский край, Тыва и Хакасия объединились ради общей цели

Красноярский край, Тыва и Хакасия объединились ради общей цели

Совсем немного остается до Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Важнейшее ежегодное событие, когда глава государства дает оценку сделанному и ставит задачи на будущее. Уже известно, что в работе над Посланием-2020 Владимир Путин особое внимание уделяет повышению уровня доходов граждан и "снижению количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда". Об этом Владимир Путин сообщил в интервью ТАСС 4 января.

Тема — острая для большинства субъектов Российской Федерации. Сразу три региона Сибири — Красноярский край, Хакасия и Тыва — объединились ради общей цели добиться роста реальных доходов и качества жизни населения. Новая корпорация называется "Енисейская Сибирь". На реализацию крупных инвестиционных проектов в трех регионах ближайшие 8 лет планируется привлечь почти два триллиона рублей, что должно привести к развитию инфраструктуры, росту турпотока и созданию новых рабочих мест.

Глухой таежный район Хакасии. Туристический комплекс "Приисковый" возник на базе поселка золотоискателей, затерянного в горах Кузнецкого Алатау. Рудник закрылся более 20 лет назад. Но местные жители поняли, что настоящее богатство лежит буквально под ногами, и среди дощатых бараков выросли отели, хостелы, рестораны, сауны, SPA-салон и даже ночной клуб. Приобрели в Европе несколько ратраков, которые отвозят на вершины гор любителей снежной целины. И вот он — готовый курорт.

Однако расположен поселок в удаленном районе и потому рассчитывает на дороги и прочие коммуникации, которые создают в рамках комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь", в том числе для таких объектов, как Майрыхский угольный разрез.

Окрестности Абакана. Здесь добывают высококалорийный уголь, поставляемый, к примеру, в Японию, Турцию и Китай. Три миллиона тонн в год. К 2025 году с вводом в эксплуатацию нового участка годовой объем достигнет 20 миллионов тон угля.

Красноярск. Штаб-квартира "Корпорации развития Енисейской Сибири". Здесь координируют работу десятков предприятий, удаленных друг от друга на тысячи километров.

"Чтобы реализовать один инвестиционный проект в Тыве, нам нужно построить ЛЭП в 300 километров из Иркутской области и дорогу в 330 километров из Красноярского края. А еще важно расширить пропускную способность железной дороги, которая все эти грузы повезет на восток. Эти комплексные решения выходят за границы компетенции, полномочий одного субъекта", — отметил Сергей Ладыженко, гендиректор АО "Корпорация развития Енисейской Сибири".

Вообразить масштабы "Енисейской Сибири" непросто. Для этого необходимо проделать путь от границы с Монголией до побережья Северного Ледовитого океана через республики Тыва, Хакасия и Красноярский край. Даже для стремительной поездки по трем этим регионам от южных широт до Заполярья нам потребовались две недели.

Республика Тыва. Каа-Хемский угольный разрез. Тувинская горнорудная компания внесена в республиканский список системообразующих предприятий как один из крупнейших местных налогоплательщиков. Угля в этих местах — на десятки лет бесперебойной работы. Совокупные запасы компании — сотни миллионов тонн, но нет железной дороги, что сдерживает развитие отрасли. Из 32 инвестиционных проектов "Енисейской Сибири" 12 приходятся на долю Тывы. И наиболее важные из них призваны решить проблему транспортной доступности региона, его надежной связи с Красноярским краем. Плюс к тому — приграничный статус республики, ее выгодное транзитное расположение.

"Новый трансграничный транспортный коридор в Западную Монголию и далее в Китай проходит через Тыву. Проект получил поддержку регионов "Енисейской Сибири", поскольку серьезно раскрывается потенциал экспортный наших регионов, а Тыва приобретает толчок в развитии экономики", — заявил первый заместитель правительства Тывы Александр Брокерт.

С точки зрения туризма Тыва — регион чрезвычайно привлекательный. Но из-за невысокой транспортной доступности — все еще малоизученный. Хоомей — тувинское горловое пение — всемирно известный бренд. Многоголосое соло одного исполнителя, извлекающего разом две и даже три ноты. Столица республики Кызыл — это еще и географический центр Азии, отмеченный обелиском и скульптурами работы бурятского художника Даши Намдакова. Двенадцать анималистических образов буддийского гороскопа. Для многих незнакомая, загадочная и столь притягательная Тыва сегодня становится гораздо более открытой и доступной.

А это Ергаки. В переводе с тюркского – "пальцы". Очень красивая рекреационная зона на стыке трех регионов "Енисейской Сибири". Уникальный природный парк краевого значения. Он расположен на юге Красноярского края и своим названием обязан системе гор, входящих в состав Западного Саяна. Туризм, малый и средний бизнес, горизонтальные связи, простое человеческое общение — все это служит наполнением и опорой проекту "Енисейская Сибирь".

В Минфине Российской Федерации уже одобрили проект создания межрегионального туристического маршрута "Великое Саяно-Алтайское кольцо", которое объединит сразу 6 субъектов страны: Республику Алтай, Алтайский край, Кемеровскую область, Красноярский край, республики Тыва и Хакасия. Протяженность маршрута — 3 тысячи километров.

Создание особой экономической зоны "Красноярская технологическая долина" — один из важнейших проектов, нацеленный на развитие алюминиевой промышленности, позволяющий создать 1200 рабочих мест.

"Возник проект технологической долины как некоего пояса перерабатывающих производств вокруг этих заводов. Их планируется создать порядка ста. В ближайшее время четыре резидента готовы такую работу вокруг Красноярского алюминиевого завода организовать", — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Таймыр. Флагман цветной металлургии Норильск. Здесь производятся 96% никеля и 95% кобальта страны. Южный кластер. Проект "Норникеля" по освоению запасов северной части месторождения "Норильск-1". Именно с него началась история компании. Масштабная инвестиционная программа, в результате которой беспрецедентно возрастут добыча и производство цветных металлов и металлов платиновой группы. По сути, это вторая жизнь старого месторождения.

"Енисейская Сибирь" — проект, обращенный прежде всего к людям и направленный на повышение качества жизни. Это почти 2 триллиона рублей, инвестированных в течение восьми лет в экономику трех субъектов Российской Федерации. Активное развитие региона продолжится в 2030-е годы, вовлекая в работу в том числе и сопредельные территории.

Текст: "Вести недели"

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