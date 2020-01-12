В горящей Австралии устроили "овощную бомбардировку"

В Австралии с вертолетов сбросили более двух тонн моркови и батата, чтобы накормить пострадавших от пожаров животных. Акцию организовали власти страны.

Основные потребители этих овощей – кенгуру, уточняет "Россия 24".

Лесные пожары бушуют в Австралии с октября 2019-го, погибло более миллиарда животных.