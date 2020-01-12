"Салават Юлаев" разгромил на домашнем льду рижское "Динамо"

Матчем в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и рижским "Динамо" продолжилась программа воскресного дня в Континентальной хоккейной лиге. Хозяева не оставили соперникам никаких шансов на успех и переиграли представителей Латвии в КХЛ со счетом 5:0.

Пожалуй только до 26-й минуты в матче сохранялась относительная интрига. Хотя юлаевцы открыли счет на 2-й минуте (Жарков), но пока во втором тайме Хартикайнен и Гиматов не увеличили разрыв в счете, казалось, что весы матча колеблются в равные стороны.

Но при счете 0:3 рижане словно остановились прежде всего в линии атаки. Они были беззубы и не слишком хитры, чтобы оборона хозяев не разгадала все ходы гостей еще на подступах к воротам. В третьем периоде Кручинин и Гиматов оформили крупную победу "Салавата".