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Конфликт между США и Ираном 51 минута назад

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12 января 202017:59

Трамп написал пост об убийстве "замечательного иранского народа"

Президент США Дональд Трамп через Twitter потребовал от правительства Ирана прекратить "убийство вашего замечательного иранского народа". Американский лидер уверен, что власти Ирана обязаны освободить политзаключенных и разрешить сотрудникам СМИ свободное передвижение по стране.

"Вы уже убили и посадили в тюрьму тысячи, мир смотрит. Что более важно, смотрят США. Остановите убийство вашего замечательного иранского народа!" – написал Трамп.

Также Трамп призвал "включить Интернет" в Иране. В субботу Трамп в Twitter поддержал протестующих в Иране на фарси.

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