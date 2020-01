Трамп написал пост об убийстве "замечательного иранского народа"

Президент США Дональд Трамп через Twitter потребовал от правительства Ирана прекратить "убийство вашего замечательного иранского народа". Американский лидер уверен, что власти Ирана обязаны освободить политзаключенных и разрешить сотрудникам СМИ свободное передвижение по стране.

"Вы уже убили и посадили в тюрьму тысячи, мир смотрит. Что более важно, смотрят США. Остановите убийство вашего замечательного иранского народа!" – написал Трамп.

To the leaders of Iran — DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!