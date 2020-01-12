Дакар-2020. Три экипажа "КАМАЗ-мастер" снова на подиуме

Очередным крупным успехом гонщиков российской команды "КАМАЗ-мастер" завершился седьмой этап внедорожного ралли-рейда "Дакар-2020", проходящего впервые в Саудовской Аравии. Первое место заняла машина под управлением Андрея Каргинова, который лидирует и в общем зачете.

Участники многодневки преодолели очередной спецучасток протяженностью в 546 км. Время "КАМАЗа" Каргинова 5 часов 1 мин. 2 сек. Второе и третье место заняли представители российской команды "КАМАЗ-мастер" Дмитрий Сотников и Антон Шибалов. В общем зачете первые два места в зачете грузовиков занимают экипажи Каргинова и Шибалова.