Путин побеседовал с Макроном и Конте

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре в воскресенье обсудили ряд международных проблем.

Путин и Макрон согласились, что напряженная ситуация вокруг Ирана требует сдержанности всех заинтересованных сторон. Лидеры двух стран считают необходимым сохранить действие Совместного всеобъемлющего плана действий

Президенты РФ и Франции подробно рассмотрели обстановку в Ливии. Лидеры подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня противоборствующими сторонами. Перемирие начало действовать с 12 января. Россия и Франция приложат усилия для политико-дипломатического разрешения кризиса.

В заключении Путин и Макрон затронули тему внутриукраинского конфликта и положение дел в Сирии.

Президенты договорились не прекращать личных контактов, пишет РИА Новости.

Владимир Путин также пообщался с итальянским премьером Джузеппе Конте. Темой беседы стала Ливия – перемирие и конференция в Берлине. Глава Совмина Италии высоко оценил российско-турецкие договоренности, передает "Интерфакс".