Ноги сломаны в нескольких местах: подробности инцидента с Ксенией Пунтус

Модель и актрису Ксению Пунтус, попавшую в больницу с переломами, могли выбросить из проезжавшей машины. Такую версию высказал очевидец, давший комментарий "МК". Дворник, опрошенный журналистами издания, рассказал, что, выйдя ранним утром 11 января на работу, сначала услышал чьи-то стоны и хрипы, а потом разглядел на тротуаре девушку без верхней одежды и обуви. Мужчина предположил, что девушку или выбросили из проезжавшей машины, или она была в числе посетителей ресторана, открытого в этом же доме.

Ранее сообщалось, что 21-летнюю модель Ксению Пунтус с многочисленными переломами обнаружили в Трехпрудном переулке под окнами дома, в котором находится квартира внука Никиты Михалкова, сына актрисы Анны Михалковой – 20-летнего Андрея Бакова.

"КП" уточняет, что Пунтус накануне вечером отдыхала в одной компании с Баковым. По словам знакомых Пунтус, после веселых посиделок в баре девушка с парнем уехала к нему домой, в Трехпрудный переулок. Через несколько часов под окнами дома ее и нашел дворник. После осмотра медиками в Боткинской больнице выяснилось, что у нее множественные переломы ног, таза и тяжелая травма черепа, из-за которой Пунтус не может вспомнить события прошедшей ночи. В клинике подтвердили, что Пунтус лежит в отделении анестезиологии и реанимации, не уточнив состояние модели.

Знакомая Пунтус, модель Алеся Кафельникова, дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова, предполагает, что Пунтус могли избить, а на улицу выбросили, чтобы скрыть следы побоев.

Сам Баков ничего толком объяснить не может. Когда к нему в квартиру пришли полицейские, он якобы спал и уверяет, что с Ксенией Пунтус расстался несколько часов назад и она была в добром здравии.

РИА Новости приводит рассказы жителей дома, возле которого обнаружили Ксению. По словам соседей, в дом в Трехпрудном переулке пришли три пары парней и девушек. Они выходили из квартиры и вновь возвращались в дом. Соседи, слышавшие шум в квартире, стучали в стену, но полицию не вызывали. Сейчас квартира Бакова опечатана.

14 января модель должна была улетать в Париж на съемки. По отзывам коллег, она не употребляла наркотики, всегда отличалась ответственным отношением к работе и не могла "пуститься во все тяжкие" накануне важного мероприятия.