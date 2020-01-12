Конькобежки Качанова и Шихова стали призерами чемпионата Европы

В нидерландском Херенвене продолжается чемпионат Европы по конькобежному спорту. В воскресенье, 12 января, женщины разыгрывали награды в длинном спринте на 1000 метров. Россиянка Дарья Качанова завоевала серебряную медаль, а Екатерина Шихова – бронзовую.

Победу на конькобежном Евро-2020 одержала хозяйка катка Ютта Лердам с результатом 1 мин. 13,67 сек., сообщает РИА Новости. Качанова пробежала дистанцию за 1 мин. 13,90 сек., Шихова показала результат 1 мин. 14,48 сек. Чемпионат Европы на отдельных дистанциях завершится 12 января.