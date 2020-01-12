Главу HRW не пустили в Гонконг

Исполнительному директору международной правозащитной организации Human Rights Watch Кеннету Роту в воскресенье запретили въезд в Гонконг. Иммиграционные власти административного района сообщили ему это, когда самолет Рота совершил посадку в международном аэропорту.

Кеннет Рот собирался представить в Гонконге новый всемирный доклад HRW​​​, пишет РИА Новости.

"В этом году в нем говорится о том, как китайские власти подрывают международную систему защиты прав человека. Власти запретили мне въезд, это показывает, что проблема обостряется", — сообщил Рот в Twitter.

За прошедшие годы глава Human Rights Watch посещал Гонконг несколько раз. В апреле 2018 года Рот критиковал власти КНР за гендерную дискриминацию на рынке труда.