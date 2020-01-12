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Конфликт между США и Ираном 4 минуты назад

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12 января 202019:39

Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий

США готовы к переговорам с Ираном без дополнительных условий, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По словам Эспера, Белый дом не жалеет о ликвидации генерала Касема Сулеймани, виновного в смерти сотен американских военнослужащих. Кроме того, Сулеймани готовил провокации в отношении ряда посольств США, это могло обернуться дополнительными человеческими жертвами. Так что теперь Америка находится в большей безопасности, хоть и не должна терять бдительности. Штатам удалось сдержать Иран без каких-либо потерь для себя, передает РИА Новости.

Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис погибли в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада, где США провели спецоперацию. В Вашингтоне иранских офицеров считают причастными к организации нападения на американское посольство в столице Ирака 31 декабря прошлого года.

Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базам в Ираке, где базируются американские военные силы. Жертв нет. В ответ США ввели жесткие экономические санкции.

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