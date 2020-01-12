Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва

Актриса и режиссер Рената Литвинова, которую в воскресенье, 12 января, сбила машина в центре Москвы, обратилась к врачу. Она заверила, что сейчас с ней все хорошо.

В своем Instagram Литвинова рассказала о подробностях инцидента. Она подтвердила, что ее сбили на пешеходном переходе, причем машина не собиралась останавливаться. По словам актрисы, она пострадала по пути в салон после пробежки. "Я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ", — утверждает Литвинова.

Она сообщила также, что после случившегося врачу пришлось зашивать ей подбородок.

По словам артистки, единственное, что она сказала девушке-водителю: "Как вам не стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня день рождения!" Ренате Литвиновой в воскресенье исполнилось 53 года.

По факту этого ДТП столичная Госавтоинспекция проводит проверку. Это случилось на Тверском бульваре у ресторана "Макдональдс". На актрису наехал Mercedes, водитель которого рассказала, что пострадавшая с места аварии ушла самостоятельно, пишет "Интерфакс".

Девушка-водитель оштрафована, она заплатит от 1500 до 2500 рублей, добавляет ТАСС.