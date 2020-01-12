Теннисисты Сербии выиграли финал ATP Cup у команды Испании

Первый розыгрыш командного турнира ATP Cup среди мужских сборных завершился в Австралии. В состязании участвовали ведущие команды мира, а победу праздновали теннисисты Сербии, которые в финале переиграли обладателей Кубка Дэвиса из сборной Испании. Счет матча – 2:1.

Как уже сообщали Вести.Ru, в двух индивидуальных матчах соперники обменялись победами, причем лидер сербов Новак Джокович обыграл первую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля. Все решалось в парной встрече и Джокович вновь вышел на корт вместе с Виктором Троицки. Дуэт сборной Сербии был сильнее испанцев Пабло Каррено-Бусты и Фелисиано Лопеса – 6:3, 6:4. Напомним, что сборная России в полуфинале проиграла будущим чемпионам.