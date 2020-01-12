Хоккейный "Спартак" одержал гостевую победу над минским "Динамо"

В Континентальной хоккейной лиге сыгран очередной матч. Минское "Динамо" в столице Белоруссии принимало московский "Спартак". Гости отлично провели встречу и забросили в ворота хозяев пять шайб, пропустив только одну. Счет 5:1 в пользу команды Олега Знарка.

"Красно-белые" мощно начали встречу и повели 2:0 уже после первого периода после точных бросков Юнькова и Даугавиньша. Во втором периоде Вишневский и Никонцев забросили еще два гола. При счете 0:4 минчане отыграли один гол усилиями Спунера, но развить успех не смогли. И в концовке Никонцев сделал дубль и установил окончательный счет.