Семь членов ООН лишились права голоса

Из-за долгов семь стран ООН лишились права голоса в Генеральной ассамблее.

К 2020 году задолженности по взносам имеют Венесуэла, ЦАР, Ливан, Йемен, Коморские Острова, Лесото, Гамбия, Сан-Томе и Принсипи, Тонга, Сомали.

Генассамблея в октябре 2019 года разрешила Сан-Томе, Принсипи, Сомали и Коморским островам голосовать в 74-й сессии, которая продлится до сентября.

По уставу ООН (статья 19) права голоса лишаются те члены организации, чей долг равен сумме взносов за два предыдущих года. Исключение возможно, если страна предоставит доказательство, что задолженность возникла по не зависящим от нее обстоятельствам.

В ООН заверили, что в случае погашения задолженностей никто права голоса участников лишать не будет, передает РИА Новости.