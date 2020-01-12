Шнуров отреагировал матерным стихом на новость о нем с Дудем

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров попросил "не злить" его слухами о том, что он, может возглавить новую политическую партию. Стихотворение с бранными словами на эту тему Шнуров опубликовал в своем Instagram.

"Будет вам моя политика

Костью в горле...", — пообещал музыкант.

Ранее некоторые СМИ написали, что Шнурова и блогера Юрия Дудя рассматривают в качестве возможных лидеров новых политических партий. Они якобы могут появиться в 2021 году, перед очередными выборами в Госдуму, отмечает РИА Новости.

Ранее в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" Шнуров рассказал, почему политикой увлеклись другие известные музыканты Андрей Макаревич и Юрий Шевчук.