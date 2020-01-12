Ирак: на авиабазе, где дислоцируются войска США, прогремели взрывы

На иракской авиабазе Балад, где дислоцируются войска США, взорвали семь минометных бомб. Об этом сообщает "Россия 24" со ссылкой Reuters.

По данным агентства, снаряды упали на взлетно-посадочной полосе внутри базы, пострадали пятеро иракских солдат.