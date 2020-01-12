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12 января 202021:33

В Дамаске может появиться филиал МГУ

В Дамаске может появиться филиал МГУ

В Дамаске может появиться филиал МГУ имени Ломоносова, передает "Россия 24". Ректор вуза Виктор Садовничий рассказал, что это сейчас активно обсуждают и в Сирии, и в России. Преподавать будут, в основном, естественные науки, а еще математику и, возможно, информатику.

В сирийском Хомсе уже было русское учебное заведение, подобное школе Колмогорова, где готовили математиков и физиков, но после начала войны ее закрыли. "Несколько месяцев тому назад я разговаривал с делегацией в Сирии, и они поставили вопрос о возможном продолжении этой традиции. Идет предварительное обсуждение. Повторю, мы уже много сделали для поиска талантливых ребят в Сирии. Там хорошие математические традиции. Они привыкли к той школе, она была вершиной образования и в точности повторяла программы нашей школы Колмогорова. А это школа номер один в России", — заметил Виктор Садовничий.

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