Конькобежец Семериков стал третьим в масс-старте

В нидерландском Херенвене завершился чемпионат Европы по конькобежному спорту. В заключительном виде программы – мужской гонке с общего старта россиянин Данила Семериков занял третье место.

Победу одержал бельгиец Барт Свингс. На втором месте голландец Арьян Сттрутинга. Данила Семериков завоевал бронзовую медаль. Еще один российский спортсмен Руслан Захаров финишировал пятым. У женщин в аналогичной дисциплине победила голландка Ирен Схаутен. Серебряная медаль досталась итальянке Франческе Лоллобриджиде, бронза у еще одно представительницы Нидерландов Мелиссы Вейфье.

В общекомандном зачете сборная России заняла второе место с 17 медалями (пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых). На первом месте команда Нидерландов (8-5-3), третье место заняла сборная Бельгии (1-0-0).