Помощник президента США ответил на вопрос о войсках в Ираке

США в перспективе хотели бы вывести войска из Ирака, но лишь на приемлемых для себя условиях, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Комментируя принятую парламентом Ирака резолюцию, в которой содержится требование вывести из страны все иностранные войска, О'Брайен пояснил, что эта резолюция, которая не имеет обязательной силы. По его словам, документ был принят группой законодателей из числа шиитов, а сунниты и курды бойкотировали его.

Помощник Дональда Трампа подтвердил, что власти США хотят ухода из Ирака в частности и с Ближнего Востока в целом. "Но нам нужно уйти на своих условиях, уйти таким образом, чтобы "Исламское государство" (запрещено в России) было полностью уничтожено", — приводит слова О'Брайена ТАСС.

Он добавил, что США, как и иракский народ, хотят, чтобы эта страна была независимой и находилась в безопасности, тогда американские войска можно будет вывести из страны.

На днях президент США заявил, что страна вправе потребовать у Ирака компенсацию в случае вывода американских войск. По его мнению, Ирак должен компенсировать США инвестиции в страну (за строительство военных баз, взлетно-посадочных полос и посольства в Багдаде) за последние годы. Иначе американские "военные останутся там".