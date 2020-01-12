Хаджимба ушел в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба сложил свои полномочия, его заявление обнародовал экс-премьер Сергей Шамба. На вопрос, собирается ли он участвовать во внеочередных выборах на пост главы государства, Хаджимба ответил, что жизнь покажет.

Согласно конституции, исполнять обязанности президента должен премьер-министр, но этот вопрос пока не решен, передает "Интерфакс".

Должность премьера занимает Валерий Бганба. Повторные выборы главы государства назначены на 22 марта.