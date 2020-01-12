Кресло Хаджимбы может занять Бганба

Заявление президента Абхазии Рауля Хаджимбы об отставке республиканский парламент рассмотрит в понедельник, 13 января.

Вопрос о том, кто будет исполнять обязанности главы республики до выборов, назначенных на 22 марта, пока не решен. Возможно, это будет нынешний премьер-министр Валерий Бганба. Однако окончательно этот вопрос решится после переговоров, пишет ТАСС.

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц уже заявил, что не может исполнять обязанности президента, согласно Конституции республики, эти полномочия переходят к премьер-министру.

Решение Хаджимбы подать в отставку Барциц назвал единственно правильным, чтобы не было столкновений и жертв.

Со своей стороны, лидер партии "Амцахара" ("Родовые Огни") Алхас Квициния, в сентябре проигравший Хаджмбе выборы президента, отметил, что отставка Хаджимбы стала единственным выходом для стабилизации обстановки в стране. Квициния, добавив, что об участии в новых президентских выборах он пока не думал.

Абхазский премьер Бганба, в свою очередь, заявил, что главное сейчас — стабилизировать ситуацию в республике и провести выборы главы государства в марте в спокойной обстановке. Он также сообщил, что продолжит исполнять обязанности главы правительства, отмечает "Интерфакс".

Между тем юрист Саида Шамба заявила, что, согласно закону, исполнять обязанности главы республики после отставки президента должен спикер парламента, добавляет РИА Новости.