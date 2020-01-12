"Манчестер Сити" разгромил в гостях "Астон Виллу" и вышел на второе место

Чемпион Англии "Манчестер Сити" в заключительном матче 22 тура разгромил в Бирмингеме "Астон Виллу" с результатом 6:1. Эта победа позволила "горожанам" выйти на второе место в английской премьер-лиге.

"Астон Вилла", потерявшая из-за травм основного вратаря Тома Хитона и сильнейшего нападающего Уэсли, не смогла оказать сопротивления "Сити". Уже в первом тайме в воротах хозяев побывало четыре безответных мяча. Дважды отличился Оиад Марез, по голу записали свой счет Серхио Агуэро и Габриэл Жезус. Во втором тайме Агуэро забил еще два. В конце встречи Анвар Аль-Гази с пенальти смог отыграть один мяч.

"Манчестер Сити" выиграл 6:1, набрал 47 очков и вышел на второе место. Агуэро в 12 раз в английской премьер-лиге забил три мяча и обошел по числу хет-триков Алана Ширера. У того 11 подобных достижений. Кроме того, аргентинец забил свои 175, 176 и 177 годы в премьер-лиге и стал самым результативным легионером. Прежнее достижение 175 голов принадлежало французу Тьерри Анри.