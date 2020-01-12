Недалеко от Троицка обрушился горящий дом

В Новой Москве недалеко от Троицка разбушевался пожар. Его площадь достигла 1,6 тысячи квадратов. Здание уже обрушилось.

К месту происшествия выдвинулись силы МЧС – всего 15 пожарных расчетов, передает ТАСС.

Создан штаб пожаротушения.

Склад в деревне Ракитки загорелся вечером. Огонь быстро распространился, сначала очаг возгорания составил 200 квадратов, уже через полчаса горела 1 тысяча квадратов.