Пожар в гостиничном комплексе на Волге потушили

Пожар в загородном гостиничном комплексе "Конаково Ривер Клаб", который находится в Конаковском районе Тверской области, оперативно ликвидировали. На тушение потребовалось около двух часов. Пострадавших нет.

Возгорание возникло на крыше комплекса. К борьбе с огнем было привлечено 60 человек и 21 единица техники, в том числе пять единиц высотной техники. Отдыхающих в гостинице не было, с его территории эвакуировали порядка 50 сотрудников.

Загородный комплекс "Конаково Ривер Клаб" принадлежит известному бизнесмену Марку Каганскому. Проект называют ведущим яхт- и event-отелем России, пишет ТАСС.