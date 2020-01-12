На месте гибели Сулеймани поставят памятник

На месте гибели иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, рядом с аэропортом Багдада, появится памятник. Разрешение на его установку выдало в воскресенье, 12 января, Министерство культуры Ирака.

С инициативой увековечить таким образом память погибших выступил член комитета иракского парламента по культуре и туризму Али аль-Хмейдауи.

Министр культуры страны поручил Генеральному управлению искусств сформировать комиссию, объявить тендер и начать диалог по этому вопросу с ассоциацией скульпторов.

Конкретное место для памятника выберут в ходе консультаций Управления гражданской авиации, шиитского ополчения и Управления безопасности Багдада, пишет РИА Новости.

Ранее день, когда был убит генерал Сулеймани, объявили в Ираке Международным днем сопротивления (World Day of Resistance).