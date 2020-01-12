Рагнар Сигурдссон сменил "Ростов" на "Копенгаген"

Бывший капитан "Ростова" Рагнар Сигурдссон продолжит карьеру в датском "Копенгагене". Не так давно исландец расторг контакт с ростовчанами.

33-летний футболист подписал с датским клубом контракт на полгода. Если "Копенгаген" останется доволен игрой Рагнара, то ему будет предложено более длительное соглашение.

Защитник сборной Исландии Рагнар Сигурдссон выступал за три российских клуба – "Краснодар", "Рубин" и "Ростов". В составе ростовчан Рагнар играл с июля 2018 года. Но 1 января стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.