Хаджимба направил в парламент Абхазии заявление об отставке

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку. На сайте главы республики появилось официальное подтверждение. Теперь решение об отставке должен принять парламент страны; сессия начнется в первой половине дня в понедельник.

Вице-президент Аслан Барциц сообщил, что не может исполнять обязанности главы государства, и в таком случае по Конституции республики эти полномочия переходят к премьер-министру страны.

Ранее Центризбирком назначил внеочередные выборы президента на 22 марта, согласно постановлению Верховного суда.

Президентские выборы прошли в Абхазии осенью; сторонники оппозиционных партий потребовали отменить итоги и назначить перевыборы. В них могут принять участие и новые кандидаты.

По словам лидера оппозиции Аслана Бжания, все законные права Рауля Хаджимбы как бывшего президента будут полностью соблюдены.

Оппозиция передала госслужбе охраны захваченное четыре дня назад здание администрации президента. В настоящее время практически все протестующие разошлись, сообщает ТАСС.