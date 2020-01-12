Тема:

Фильм "Холоп" 1 час назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
12 января 202023:47

"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

Фильм "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, побил рекорд по кассовости российского фильма "Т-34", собравшего за 2019 год 2, 27 миллиарда рублей.

"Холоп" уже собрал в российском прокате более 2,31 миллиарда рублей, сообщает ТАСС. Это предварительные данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, опубликованные на сайте Фонда кино.

Зрители отмечают работу всего актерского состава киноленты. Главные роли в комедии "Холоп" сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко, Мария Миронова. История о перевоспитании московского "мажора" пришлась по душе и юным зрителям, и старшему поколению.

Лента режиссера Алексея Сидорова "Т-34" вышла в широкий прокат 1 января 2019 года. Главные роли в фильме о побеге советских танкистов из немецкого плена в годы войны исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум.

 

Ранее по теме

Сейчас

20:48

На берегу Волги загорелся гостиничный комплекс

20:34

Хаджимба ушел в отставку

20:06

Ирак: на авиабазе, где дислоцируются войска США, прогремели взрывы

19:17

Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва

19:14

Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий

19:12

Главу HRW не пустили в Гонконг

18:36

Сурков прибыл в Сухум

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Хаджимба направил в парламент Абхазии заявление об отставке

Хаджимба направил в парламент Абхазии заявление об отставке

1 час назад
Война в Ливии: противоборствующие стороны прибудут в Москву

Война в Ливии: противоборствующие стороны прибудут в Москву

11 минут назад
"Турецкий поток": Москва и Анкара послали сигнал всему региону

"Турецкий поток": Москва и Анкара послали сигнал всему региону

3 часа назад
Катастрофа украинского Boeing: нельзя забывать, кто сделал первый выстрел

Катастрофа украинского Boeing: нельзя забывать, кто сделал первый выстрел

3 часа назад

Трансляции

15 января

12:00

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Все трансляции
Польша: документы против вакханалии беспамятства

Польша: документы против вакханалии беспамятства

2 часа назад
При обстреле базы в Ираке американские военные не пострадали

При обстреле базы в Ираке американские военные не пострадали

40 минут назад
Трагедия с Boeing: подобное уже случалось в треугольнике США - Иран - Украина

Трагедия с Boeing: подобное уже случалось в треугольнике США - Иран - Украина

4 часа назад
Российские военные проекты: "Ламантин" и гибрид вертолета с самолетом

Российские военные проекты: "Ламантин" и гибрид вертолета с самолетом

4 часа назад
Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва

Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва

5 часов назад
Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий

Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий

5 часов назад
Семь членов ООН лишились права голоса

Семь членов ООН лишились права голоса

4 часа назад
Васильева выступила против "сладкой истории" в школах

Васильева выступила против "сладкой истории" в школах

5 часов назад
Шнуров отреагировал матерным стихом на новость о нем с Дудем

Шнуров отреагировал матерным стихом на новость о нем с Дудем

4 часа назад
"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

1 час назад
"Вторжение" Бондарчука обогнало по сборам "Звездные войны"

"Вторжение" Бондарчука обогнало по сборам "Звездные войны"

10.01.2020 11:51
Рак молочной железы: мифы, в которые нужно перестать верить

Рак молочной железы: мифы, в которые нужно перестать верить

10.01.2020 10:52
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Одесский музей ограбили дважды за два дня

Одесский музей ограбили дважды за два дня

1 час назад
Президент Черногории взялся за Церковь

Президент Черногории взялся за Церковь

1 час назад
Трамп запутался в показаниях, Помпео устроили допрос с пристрастием

Трамп запутался в показаниях, Помпео устроили допрос с пристрастием

2 часа назад
Для побега Гону не пришлось прикидываться контрабасом

Для побега Гону не пришлось прикидываться контрабасом

2 часа назад
Недалеко от Троицка обрушился горящий дом

Недалеко от Троицка обрушился горящий дом

3 часа назад
В Дамаске может появиться филиал МГУ

В Дамаске может появиться филиал МГУ

3 часа назад
Меган Маркл разрушила британскую королевскую семью

Меган Маркл разрушила британскую королевскую семью

3 часа назад
Путин и Асад поставили свечки за мир

Путин и Асад поставили свечки за мир

4 часа назад
КХЛ. СКА оказался сильней московского "Динамо"

КХЛ. СКА оказался сильней московского "Динамо"

4 часа назад
Конькобежец Семериков стал третьим в масс-старте

Конькобежец Семериков стал третьим в масс-старте

4 часа назад
Трамп получил "ракетную пощечину" и пожалел себя

Трамп получил "ракетную пощечину" и пожалел себя

4 часа назад
Хоккейный "Спартак" одержал гостевую победу над минским "Динамо"

Хоккейный "Спартак" одержал гостевую победу над минским "Динамо"

4 часа назад
Празднование "450-летия сожжения Москвы": Панина ответила Чубарову

Празднование "450-летия сожжения Москвы": Панина ответила Чубарову

4 часа назад
Джонсон обсудил с Меркель задержание Макэйра

Джонсон обсудил с Меркель задержание Макэйра

5 часов назад
Главу HRW не пустили в Гонконг

Главу HRW не пустили в Гонконг

5 часов назад
Убийца Ким Валль женился на уроженке Москвы

Убийца Ким Валль женился на уроженке Москвы

5 часов назад
Ноги сломаны в нескольких местах: подробности инцидента с Ксенией Пунтус

Ноги сломаны в нескольких местах: подробности инцидента с Ксенией Пунтус

5 часов назад
Кубок IBU. Семен Сучилов остановился шаге от подиума в спринте

Кубок IBU. Семен Сучилов остановился шаге от подиума в спринте

5 часов назад
Умер мальчик, которому сосед выстрелил в голову

Умер мальчик, которому сосед выстрелил в голову

5 часов назад
Конькобежки Качанова и Шихова стали призерами чемпионата Европы

Конькобежки Качанова и Шихова стали призерами чемпионата Европы

6 часов назад
В горящей Австралии устроили "овощную бомбардировку"

В горящей Австралии устроили "овощную бомбардировку"

6 часов назад
Путин побеседовал с Макроном и Конте

Путин побеседовал с Макроном и Конте

6 часов назад
"Турецкий поток", Сирия и визит Меркель: насыщенный старт года Владимира Путина

"Турецкий поток", Сирия и визит Меркель: насыщенный старт года Владимира Путина

6 часов назад
Дакар-2020. Три экипажа "КАМАЗ-мастер" снова на подиуме

Дакар-2020. Три экипажа "КАМАЗ-мастер" снова на подиуме

7 часов назад
Мартен Фуркад победил в масс-старте. Елисеев и Логинов не у дел

Мартен Фуркад победил в масс-старте. Елисеев и Логинов не у дел

7 часов назад
Задержана группа киллеров, причастных к убийству Окуевой и других

Задержана группа киллеров, причастных к убийству Окуевой и других

8 часов назад
Финка Кайса Мякяряйнен выиграла масс-старт на Кубке мира

Финка Кайса Мякяряйнен выиграла масс-старт на Кубке мира

9 часов назад
После удара США Ирак задумался о покупке С-400 у России

После удара США Ирак задумался о покупке С-400 у России

9 часов назад
Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией

Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией

9 часов назад
Призер "Дакара" в зачете мотоциклов погиб во время своей 13-й гонки

Призер "Дакара" в зачете мотоциклов погиб во время своей 13-й гонки

10 часов назад
У могилы раввина Нахмана на Украине устроили массовое избиение евреев

У могилы раввина Нахмана на Украине устроили массовое избиение евреев

10 часов назад
Новейший тест определит остроту слуха по глазам

Новейший тест определит остроту слуха по глазам

15 часов назад
Все семейные премьеры Disney в 2020 году

Все семейные премьеры Disney в 2020 году

10.01.2020 13:50

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку