"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

Фильм "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, побил рекорд по кассовости российского фильма "Т-34", собравшего за 2019 год 2, 27 миллиарда рублей.

"Холоп" уже собрал в российском прокате более 2,31 миллиарда рублей, сообщает ТАСС. Это предварительные данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, опубликованные на сайте Фонда кино.

Зрители отмечают работу всего актерского состава киноленты. Главные роли в комедии "Холоп" сыграли Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Александр Самойленко, Мария Миронова. История о перевоспитании московского "мажора" пришлась по душе и юным зрителям, и старшему поколению.

Лента режиссера Алексея Сидорова "Т-34" вышла в широкий прокат 1 января 2019 года. Главные роли в фильме о побеге советских танкистов из немецкого плена в годы войны исполнили Александр Петров, Виктор Добронравов и Ирина Старшенбаум.