"Реал" выиграл Суперкубок Испании

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершился розыгрыш Суперкубка Испании. В финале "Реал" в серии пенальти обыграл другой мадридский клуб "Атлетико" 4:1.

Встреча двух столичных команд выдалась очень упорной. 90 минут основного времени не принесли успеха ни одной из сторон. Моменты для взятия ворот были у обоих соперников, но они остались нереализованными. Не было забито мячей и в дополнительные полчаса. Пришлось бить пенальти.

С этой миссией лучше справились футболисты "Реала". Дани Карвахаль, Родриго, Лука Модрич и Серхио Рамос были точны. Зато Сауль пробил в штангу, а его товарищ по "Атлетико" Томас Парти не смог переиграть вратаря Тибо Куртуа. Только Киран Трипьер реализовал свою попытку. "Реал" выиграл 4:1 и в 11 раз завоевал Суперкубок Испании, розыгрыш которого впервые проходил в Саудовской Аравии.