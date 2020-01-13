При обстреле базы в Ираке американские военные не пострадали

В Ираке обстреляли авиабазу Балад, которую используют подразделения США. Об этом сообщает телеканал "Си-Эн-Эн".

По базе было запущено восемь ракет кустарного производства. Пострадали четыре офицера ВВС Ирака. Представителей США и международной коалиции в момент атаки там не было. Ответственность за обстрел на себя никто не взял, передает телеканал "Россия 24".

Свое возмущение обстрелом базы выразил госсекретарь США Майкл Помпео. В своем "Твиттере" он написал, что находится в ярости; он призвал правительство Ирака привлечь к ответственности тех, кто виновен в этом нападении.