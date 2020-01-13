Война в Ливии: противоборствующие стороны прибудут в Москву

Премьер-министр Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар в ближайшее время могут посетить Москву. Возможно, здесь они подпишут соглашение о перемирии.

По словам главы российской контактной группы Льва Деньгова, еще не ясно, будут ли Саррадж и Хафтар встречаться между собой, сообщает РИА Новости.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. С декабря прошлого года на Триполи, где управляет Правительство национального согласия, наступает маршал Халифа Хафтар, которого поддерживает избранный народом парламент и Ливийская национальная армия.

2 января этого года парламент Турции поддержал законопроект об отправке турецких военнослужащих в Ливию.

8 января президенты России и Турции выступили с предложением о перемирии в Ливии. Почти сразу после его начала обе стороны принялись обвинять друг друга в его нарушении.