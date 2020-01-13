В Манчестере мужчина напал с ножом на прохожих, есть пострадавшие

В британском Манчестере неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате инцидента ранено четыре человека, один из них в тяжелом состоянии.

Все произошло на трамвайной платформе в центре города, передает "Россия 24". Как сообщают очевидцы, началась паника.

Нападавшего удалось задержать. Ему 30 лет. В настоящее время полиция выясняет мотивы нападения.