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13 января 202000:58

"Ювентус" обыграл "Рому" и возглавил чемпионат Италии

SkySport/Twitter

Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.

"Ювентус" вышел вперед на 4 минуте. После розыгрыша штрафного отличился Мерих Демирал. На 10 минуте в ворота хозяев был назначен 11-метровый, который реализовал Криштиану Роналду – 0:2. На 21 минуте автор первого гола получил повреждение и был заменен на Матийса Де Лигта.

"Рома" не сдалась и сделала попытку уйти от поражения. На 69 минуте пенальти был назначен в ворота "Ювентуса". Диего Перотти был точен. Однако на большее римлян не хватило. "Ювентус" победил 2:1.

"Ювентус" набрал 48 очков и вернулся на первое место, выиграв первый круг. На втором месте "Интер", у которого на два очка меньше. У "Ромы" 35 очков и пятая позиция.

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