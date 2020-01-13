В США почтили память советских пилотов времен Второй мировой войны

В США в городе Элизабет-Сити прошло торжественное мероприятие, посвящённое советско-американскому проекту "Зебра" времен Великой Отечественной войны.

В рамках проекта из Америки в СССР по ленд-лизу поставлялись гидропланы. Собравшиеся почтили память советских пилотов, которые погибли при перегоне самолетов-амфибий из США в СССР, а также всех участников проекта. К собравшимся обратился посол России в США Анатолий Антонов.

"Сегодня в музее собралось много людей. Было приятно увидеть заинтересованные глаза; был неподдельный интерес к тому, что произошло, казалось бы, так давно – 75 лет назад. Особенно приятно то, что все американцы говорили о важности совместного взаимодействия с общими вызовами и угрозами", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 1".