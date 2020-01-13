Яков Тренин помог "Нэшвиллу" обыграть "Виннипег"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге сыграно две встречи. В обеих победы одержали гости.

"Нэшвилл Предаторз" со счетом 1:0 переиграл "Виннипег Джетс". Единственную шайбу в ворота хозяев на 11 минуте забросил Кайл Туррис, а помог ему Яков Тренин. Теперь на счету 22-летнего российского нападающего 2 гола и 4 результативных передачи. Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов заработал две минуты штрафа.

Во второй встрече "Ванкувер Кэнакс" был сильнее "Миннесоты Уайлд" – 4:1.