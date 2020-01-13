Дело Захарченко: у СК есть доказательства взяточничества экс-полковника

Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант" сообщил, что следствие имеет доказательства того, что восемь миллиардов рублей, найденные в квартире у осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение.

Расследование преступлений Захарченко продолжается. В настоящее время выясняется, откуда взялась сумма в восемь миллиардов рублей, обнаруженная в квартире. По словам замглавы СК, есть доказательства, что экс-полковник ежемесячно получал взятки за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний.

Сейчас Захарченко отбывает срок в мордовской тюрьме. Он был задержан в 2016 году за взяточничество. В то время экс-полковник курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. При обыске в квартире сестры Захарченко было найдено почти девять миллиардов рублей в разной валюте. Объяснить, откуда такие деньги, он не смог.