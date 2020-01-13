В Хабаровске идет массовая эвакуация учеников всех школ

В управлении образования администрации города Хабаровска подтвердили, что в настоящее время идет массовая эвакуация учеников всех школ. Школьников размещают в соседних учреждениях.

Также предупреждения об эвакуации разосланы в детские сады, на случай, чтобы персонал был готов оперативно вывести детей.

Такие меры приняты в связи с анонимными сообщениями о заложенных пороховых зарядах в спортивном комплексе Арена "Ерофей" и двух школах, номера которых указаны не были, сообщает ТАСС.

В декабре 2019 года из-за анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах уже проводилась эвакуация большинства школ Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, железнодорожного и автовокзала, аэропорта и здания администрации города. Все угрозы в результате не подтвердились.