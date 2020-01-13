Полузащитник "Ромы" повредил колено и пропустит чемпионат Европы

"Рома" проиграла в 19 туре итальянской Серии А чемпиону страны "Ювентусу" на своем поле с результатом 1:2. Однако неприятности римлян не ограничиваются домашним поражением. Получил серьезную травму полузащитник Николо Дзаньоло.

20-летний футболист получил повреждение на 36 минуте и был вынужден покинуть поле. Предварительное обследование выявило у Николо разрыв крестообразной связки правого колена и повреждение мениска. 13 января ему будет сделана операция в одной из римских клиник.

Восстановление Дзаньоло займет не менее восьми месяцев. Таким образом, Николо будет вынужден пропустить чемпионат Европы. В прошлом году молодой футболист "Ромы" дебютировал в сборной Италии, успел сыграть пять матчей и забить два мяча.