Трамп: меня не интересует, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное — чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.

"Это будет полностью зависеть от них", — написал Трамп в Twitter.

National Security Adviser suggested today that sanctions & protests have Iran “choked off”, will force them to negotiate. Actually, I couldn’t care less if they negotiate. Will be totally up to them but, no nuclear weapons and “don’t kill your protesters.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

Чуть ранее помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что американская экономика фантастическая, и поэтому именно иранцы нуждаются в переговорах с США.

Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США (причем американцы заранее знали о ракетном ударе, за два с половиной часа до инцидента они укрылись в убежищах).

Трамп грозил нанести удар по культурным объектам Ирана. "На прицеле у нас 52 иранских объекта, некоторые очень высокого уровня и важны для Ирана и его культуры. Удар по ним и по самому Ирану будет очень быстрым и очень тяжелым", — сказал Трамп.

США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний и в отношении восьми высокопоставленных чиновников.

8 января самолет "Боинг-737" компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек.

11 января Генеральный штаб ВС Ирана признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной, средства противовоздушной обороны страны приняли самолет за крылатую ракету.