Названа причина убийства российских журналистов в ЦАР

Мотивом убийства российских журналистов в Центральной африканской республике было ограбление.

Российские следователи пришли к такому выводу после изучения всех установленных обстоятельств нападения. Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил замглавы Следственного комитета Игорь Краснов.

По его словам, съемочную группу предупреждали об опасности ночной поездки по стране, но россияне все равно отправились в путь. Об убийстве стало известно 31 июля 2018 года.

Как рассказал Краснов, машину с журналистами остановила группа неизвестных темнокожих людей. Они потребовали отдать вещи, фото и видеоаппаратуру, а после отказа — расстреляли съемочную группу, передает "Россия 24".

К расследованию преступления присоединились и представители ООН.