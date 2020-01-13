Дальний Восток захлестнула новая волна минирований

Новая волна минирований захлестнула Дальний Восток. Из-за писем и звонков телефонных лже-террористов в Хабаровске эвакуировали больше 60 тысяч учеников. Массовая рассылка затронула почти всех школы и вузы краевой столицы.

Детей разместили в административных зданиях, все учебные заведения сейчас проверяют кинологи с собаками. Кроме того, сообщения о минировании сегодня утром поступили в школы Владивостока, Благовещенска, Биробиджана.

Сообщения об угрозе взрывов в учебных заведениях начали поступать еще в декабре в крупных городах Дальнего Востока. Ранее в Хабаровске эвакуировали 12 тысяч человек из-за сообщений о минировании в детских садах. В каждом случае информация оказывалась ложной, сообщает телеканал "Россия 24".

В декабре 2019 года из-за анонимных сообщений о якобы заложенных бомбах уже проводилась эвакуация большинства школ Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, железнодорожного и автовокзала, аэропорта и здания администрации города. Угрозы не подтвердились.