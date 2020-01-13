В "Ниссан" готовят план возможного выхода из альянса с "Рено"

Сбросить оковы надоевшего альянса может компания "Ниссан". Руководство автопроизводителя активизировало разработку плана по прекращению сотрудничества с французским концерном "Рено".

Как сообщает газета Financial Times, речь идет о полном разрыве в технической и производственной областях, а также крупных перестановках в правлении. При этом скандал вокруг бывшего главы альянса Карлоса Гона всего лишь стал катализатором процесса, тогда как основная причина, как утверждается, — в накопившиеся противоречиях и финансовых неудачах японского гиганта.



На фоне рекордно низкой за последние девять лет чистой прибыли и спада продаж на всех основных рынках акции "Ниссан" за последний год подешевели более чем на 30%. Масла в огонь подливает также неумолимое сжатие мирового автомобильного рынка. В таких условиях, как считают эксперты, производитель не сможет позволить себе остаться без союзников, так что если альянсу "Рено-Ниссан-Митсубиси" и суждено развалиться, то все его члены просто обречены на поиск новых партнеров, сообщает телеканал "Россия 24".