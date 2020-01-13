В Госдуме начинается весенняя сессия

Весенняя сессия начинается в Госдуме. Всю прошлую неделю депутаты работали с избирателями в регионах. Приступят к обсуждению текущей повестки сегодня на совете Думы.

Официально новый парламентский сезон откроется завтра на пленарном заседании. Среди приоритетных вопросов — социальная тематика и безопасность.

Депутаты планируют в ходе сессии направить в правительство для заключения законопроект о крупных штрафах для иностранных организаций, включая СМИ, за нарушение российского избирательного законодательства.

Кроме того, во втором чтении рассмотрят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые запрещают штрафовать водителей за превышение средней скорости.

Весенняя сессия Госдумы почти вдвое длиннее осенней и завершится только в начале августа, сообщает телеканал "Россия 24".