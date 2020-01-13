Две передачи Малкина помогли "пингвинам" справиться с "койотами"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно еще четыре встречи. В двух из них верх взяли гости — "Питтсбург Пингвинз" и "Баффало Сэйбрз".

"Аризона Койотс" принимала "Питтсбург Пингвинз". После 60 минут встречи ничья 3:3, причем две первые шайбы были заброшены "пингвинами" при непосредственном участии Евгения Малкина. Всего же за карьеру Евгений сделал 642 результативных передачи, что позволило ему выйти на третье место в истории "Пингвинз" по этому показателю. Дополнительные пять минут не принесли успеха ни одной из сторон, а буллиты лучше исполнили хоккеисты "Питтсбурга".

"Баффало Сэйбрз" в гостях уверенно победил "Детройт Ред Уингз" 5:1. "Нью-Джерси Дэвилз" дома выиграл в "Тампа-Бэй Лайтнинг" 3:1, прервав победную серию "молний" из 10 встреч.. Победную шайбы "дьяволы" забросили после передачи Никиты Гусева. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский остался в запасе, а его одноклубники Михаил Сергачев и Никита Кучеров результативных действий не совершили.

Самый результативный матч был сыгран в Майами, где "Флорида Пантерз" принимала "Торонто Мэйпл Ливз". "Пантеры" выиграли с результатом 8:4. В сотаве победителей не было травмированного вратаря Сергея Бобровского.