Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Аделаиде

В австралийском городе Аделаида стартовал женский теннисный турнир с призовым фондом 750 тысяч долларов. Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг соревнований.

Анастасия в двух сетах победила эстонку Анетт Контавейт — 6:2, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 27 минут. Следующей соперницей Павлюченковой станет первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.

Завершила борьбу на турнире Дарья Касаткина. Дарья в двух партиях проиграла швейцарке Белинде Бенчич 4:6, 4:6.