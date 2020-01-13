Скончался режиссер фильма "Приключения Электроника"

В США на 81-м году жизни скончался советский режиссер Константин Бромберг. Об этом сообщил на своей странице в Facebook режиссер и сценарист Михаил Идов.

По его словам, Бромберг умер в Детройте, где жил последние годы вместе с женой и дочерью. После переезда в США он не занимался кино.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Сначала работал корреспондентом и режиссером на Воркутинской студии телевидения. Затем закончил сценарный факультет ВГИКа, после вуза работал режиссером. Широкую известность Константину Бромбергу принесли фильмы "Приключения Электроника" и "Чародеи". Также он снял несколько сюжетов для "Ералаша".