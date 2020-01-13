Останки 11 украинцев, погибших при крушении "Боинга" в Иране, доставят одним рейсом

Тела всех украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, привезут на родину одним рейсом. Самолет министерства обороны остается в Тегеране, пока не закончатся все процедуры с останками. Ранее глава Корпуса стражей исламской революции принес извинения за сбитый украинский "Боинг". Командующий заявил — его подчиненные ошиблись.

В руках украинского аналитика Андрея Бузарова – стопка иранских газет. На первых страницах – фотографии с места крушения самолета, в статьях – списки погибших. Фамилии Бузарова в них нет лишь по счастливой случайности.

"Я два дня не спал. Организм что-то чувствовал, что может произойти. Необъяснимый вообще феномен. Организаторы конференции, они мне сказали – купи на 8 все равно, мы тебе не будем оплачивать гостиницу. Я подумал – рискну, сам оплачу, один день еще погуляю", — говорит житель Украины Андрей Бузаров.

Пока останки 11 украинцев, погибших при крушении лайнера, Иран покинуть не могут – не все процедуры завершены. В минобороны Украины заверили, что их самолет вернется из Тегерана, только когда тела всех украинских граждан окажутся на борту.

Ранее иранские власти официально принесли извинения за роковую ошибку, позже своей скорбью в парламенте поделился и глава Корпуса стражей исламской революции.

"Мы были в состоянии войны с Америкой, и мы до сих пор в нем находимся. Мы солдаты этой нации и преданы этому народу. Я клянусь всемогущему богу, что хотел бы оказаться в этом самолете, разбиться в нем и сгореть, чтобы не быть свидетелем этого трагического инцидента. Мне никогда не было так стыдно за всю мою жизнь. Никогда. Мы допустили ошибку, и многие наши соотечественники были убиты из-за нашей ошибки, но это было непреднамеренно. Мы приносим свои извинения. Мы сожалеем", — заявил командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами.

По всей стране между тем проходят акции в память о погибших во время крушения украинского самолета. Впрочем, в Тегеране толпа собралась по другому поводу. У британского посольства местные жители требовали закрытия диппредставительства Соединенного королевства и высылки посла Роберта Макэйра.

Его накануне задержали на одной из акций за подстрекательство толпы, но через 15 минут отпустили. Но в иранский МИД, тем не менее, вызвали, чтобы выразить официальный протест. В Европе такие события встретили с осуждением. Канцер Германии Ангела Меркель вместе с британским премьером Борисом Джонсоном назвали произошедшее в Тегеране нарушением международного права. Заодно Лондон напомнил о своем требовании провести тщательное расследование.

"Страны по всему миру захотят увидеть, что есть надлежащее, ясное и прозрачное расследование, которое направлено на выяснение того, что именно произошло, и чтобы для самого Ирана убедиться, что ничего подобного никогда не случится снова", — сказал министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис.

О тщательном расследовании во время траурной церемонии по жертвам трагедии говорил и канадский премьер Джастин Трюдо. Впрочем, он, в отличие от британских коллег, добавил, что Оттава будет добиваться привлечения к ответственности тех, кто виноват в крушении самолета.