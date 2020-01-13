Дакар. Этап гонки мотоциклистов отменен из-за смерти Гонсалвеша

После гибели португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша по ходу седьмого этапа многодневного ралли-рейда "Дакар", проходящего по бездорожью Саудовской Аравии, организаторы отменили восьмой этап гонки в классе мотоциклов и квадроциклов.

Как уже сообщали Вести.Ru, Гонсалвеш умер от остановки сердца после падения с мотоцикла в воскресенье, 12 января. "Паулу пользовался огромным уважением как среди ветеранов, так и у менее опытных участников, которые им восхищались и вдохновлялись. После встречи с гонщиками организаторы приняли решение отменить восьмой этап в классе мотоциклов и квадроциклов, чтобы дать участникам возможность почтить память своего друга", — сообщили организаторы.

Для Гонсалвеша "Дакар-2020" был 13-м в его гонщицкой карьере, в 2015 году он стал вторым призером гонки, а еще три раза финишировал в первой десятке участников состязаний мотоциклистов. В понедельник, 13 января, восьмой этап состоится только для легковых автомобилей, багги и грузовиков.