Сибиряк обнаружил сундук с ценностями в купленном под снос доме

Житель Новосибирской области нашёл клад в старом доме. В сарае купленного под снос жилища он обнаружил кованный сундук со старыми фотографиями, инструментами, а также элементами художественных накладных украшений.

Мужчина купил участок под снос в посёлке Ордынское Новосибирской области, сообщают "Вести Новосибирск". В сарае на участке сибиряк и нашел кованный сундук, в котором хранились чёрно-белые фотографии, относящиеся к первой трети ХХ века, и набор столярных инструментов. Также там хранились элементы художественных накладных украшений. Как считает директор Ордынского историко-художественного музея Алла Ланго, вероятно владелец этого дома в ту пору был мастером-краснодеревщиком.

Алла Ланго отмечает, что глава семьи бережно хранил свои инструменты. Сотрудники музея напечатали информацию в местной газете и даже уже нашли родственников тех, кто изображён на снимках. "Пришли внучки хозяев этого дома. Все предметы передали в музей, мы их уже атрибутировали", — заверила директор музея.